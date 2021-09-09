1WIN – Официальный сайт и рабочее зеркало

☑️ Ван вин – второе название официального букмекерского сайта!

В любой стране мира найдется не одна сотня тысяч игроков, которые регулярно делают ставки на спорт. И здесь дело не столько в азарте, сколько в удовольствии, которое можно получить во время игрового процесса. Сегодня на рынке действует более тысячи различных букмекерских контор, однако большинство из них не способны в полном объеме предоставить своим посетителям все, что им необходимо.

Зеркало 1WIN – один из немногих официальных сайтов, который имеет высокие коэффициенты, широчайшую линию и предоставляет быстрые выплаты. Рабочий домен этого букмекера можно видеть на первом месте в любой поисковой системе. Каждый день на 1win заходит не менее одного миллиона игроков со всего мира.

☝️ Проблемы со входом на сайт 1ВИН

Периодическая блокировка официального сайта вполне предсказуема. Объясняется это тем, что на территории стран СНГ практически везде запрещена законом работа букмекерских контор и виртуальных казино. Легально могут действовать лишь те ресурсы, которые не предлагают азартных игр, наподобие видеослотов.

Сайт 1win не является исключением, и именно поэтому регулярно происходит его блокировка. Кроме того, данный сайт имеет высочайшую мировую популярность. При этом администрация букмекерской конторы не нарушает никаких правил и свою честность может подтвердить следующими фактами:

В момент запуска проекта, который произошел в 2018 году, организаторами ресурса была сразу же оформлена лицензия Кюрасао. А это значит, что в безопасности, правдивости и честности БК 1win не приходится сомневаться. Кюрасао является международной регулирующей организацией, авторитет которой ни у кого не вызывает вопросов. Под ее юрисдикцией работает несколько сотен игорных контор, расположенных на разных континентах.

На сайте 1win пользователям предлагаются слоты, однако данный софт был подвержен тщательной проверке на честность генератора случайных чисел. Постоянными партнерами этого игорного заведения являются: Microgaming, NetEnt и прочие авторитетные бренды. Более того, доступ к софту упрощается наличием мобильных приложений.

Более четырех лет работы ресурса показали, что он является платежеспособным и никогда не задерживает выплаты, даже самые крупные. За это время пользователям было выплачено несколько десятков джекпотов.

Связаться с представителем игорного клуба можно в любое время, никакой дистанции не существует. Сделать это можно в чате либо заказав обратный звонок.

☑️ 1win зеркало официального сайта

Чтобы не лишать клиентов беспроцентного вывода денег и прочих привилегий, БК 1ВИН приняло решение не лицензировать свой портал. Тогда министерство по инвестициям и цифровому развитию республики Казахстан выдало распоряжение заблокировать официальный сайт конторы и признать его запрещенным. Для того, чтобы попасть на площадку и беспрепятственно пользоваться опциями личного кабинета, разработчик внедрил несколько способов. Одним из них будет альтернативная зеркальная ссылка. Об этом методе мы поговорим в следующей главе, а сейчас рассмотрим способы технического обхода.

✔️VPN

Самым простым способом преодолеть территориальные ограничения будет установка vpn ссылки. Это опция скрывает персональный адрес вашего компьютера, благодаря которому интернет-провайдер знает ваши вводные данные: имя, адрес, а главное, страну и регион проживания. Благодаря VPN ваш компьютер не смогут отследить, так как вход будет осуществляться как бы не с Казахстана. Из-за этого территориальные ограничения будут сняты, и вы сможете спокойно сидеть на главном портал конторы. Для того, чтобы подключить ВПН, скачайте браузер опера. Данная опция встроена в него автоматически.

✔️ TOR

Чтобы представить механику работы тор-браузера, нужно представить детский игровой лабиринт. Представьте, что вы с друзьями пришли в парк развлечений и нашли зеркальную комнату. Вы начали соревноваться, желая узнать, кто быстрее преодолеет преграды и доберется до выхода. У вас есть фора, так как ваш родственник работает в этом парке и знает пути обхода. Вы идете не по главной дороге, а обходите её скрытыми лазейками, пробираетесь сквозь потайные двери в зеркалах и в итоге первым оказываетесь у выхода. TOR браузер работает по тому же принципу. Это своего рода проводник, который не только помогает вам найти лазейку в мире интернет-паутины, но и путает ваши следы, не давая провайдеру шанса усомниться в вашей честности.

✔️ Прокси сервер

Прокси — это проводник, который доставит вас на запасной сервер, имеющий легальное юридическое назначение. Суть в том, что конечной точкой будет главный сайт, но провайдер (который обязан контролировать ваши действия в интернете) будет убежден в том, что вы посещаете иной, разрешенный ресурс. Прокси — это сервис и чаще всего он предоставляет свои услуги на коммерческой основе. То есть, чтобы попасть на сайт, вам придется заплатить.

❔Кто и как создает зеркала 1ВИН?

В создании сайта-зеркала в принципе нет ничего сложного. Организовать новый ресурс можно буквально за десять минут. Достаточно сделать копии основного каркаса и карты разделов. При этом дизайн остается таким же, чтобы пользователь мог быстро находить оригиналы зеркал, а не их подделки.

Для создания зеркал букмекерская контора 1win прибегает к помощи многочисленных партнеров. Веб-мастер, заключая соглашение, принимает участие в специальной маркетинговой программе, при этом каждому партнеру за привлечение нового игрока выплачивается определенная денежная сумма.

По сути, для этого и создают сайты-зеркала, которые включают в себя всего несколько разделов. Нажимая кнопку входа или активируя промокод, пользователь переходит на другой ресурс и уже на нем проходит полноценную авторизацию, использует бонусы или зачисляет деньги. Более того, нет необходимости искать рабочие ссылки на зеркала, поскольку в любой поисковой системе две-три из них всегда присутствуют на первой странице выдачи.

Создавая зеркало, веб-мастера делают все, чтобы пользователям было максимально удобно ими пользоваться:

Кнопки входа и регистрации располагаются в том же месте (в правом верхнем углу), что и на официальном сайте. А это значит, что для продолжения игры не нужно тратить время на изучение интерфейса.

Адаптивный дизайн (мобильная версия) полностью сохранен, а потому на зеркало, так же, как и на официальный ресурс игрок может зайти с любого мобильного браузера.

При входе в аккаунт на зеркале или через мобильное приложение 1win повторная верификация не запрашивается. То есть, если пользователь ранее проходил ее на официальном сайте, то все данные сохраняются.

Некоторые новички обращают внимание на то, что в доменах присутствуют «странные» символы и переживают, что это может быть подделка. Однако беспорядочный набор знаков и цифр делается специально, чтобы хакера и интернет-провайдеры не смогли распознать сайт-зеркало.

Да, есть копии-подделки, которые создаются конкурентами. Пользователь, нажимая на кнопку входа, попадает на абсолютно другой ресурс. Но отличие сайта-фальшивки заключается в том, что на нем не работает мобильная версия. Как правило, это малобюджетные ресурсы, которые пытаются любыми способами переманить к себе игроков, имеющих деньги.

☝️ Основные отличия рабочего зеркала

Есть зеркальные сайты и так называемые пустышки, при этом на вторых, как правило, отсутствуют актуальные ссылки. То есть, когда пользователь нажимает на кнопку входа/регистрации, то либо ничего не происходит, либо он попадает на платформу, выдающую ошибку.

Понятно, что есть и фальшивые сайты, о которых никогда не стоит забывать. Работать с ними нужно максимально осторожно, поскольку можно наткнуться на какую-нибудь шпионскую программу, ворующую личные данные пользователей.

✔️Основные отличия рабочих зеркал 1 win:

Заходя на сайт-зеркало, игрок видит, что каркас разделов аналогичен тому, который присутствует на официальном ресурсе. Рабочие инструменты (регистрация, вход, касса и т.д.) располагаются в верхней части сайта. Под ними находятся ссылки на казино и альтернативные азартные игры. Есть также чат поддержки.

Заходя на платформу через мобильный браузер, сайт открывается в упрощенном варианте. То есть, все то же самое, только на основном плане – информация о бонусах и ставках.

В левом углу платформы находится логотип казино 1вин, при этом цветовая гамма всегда постоянна. Значок может незначительно передвигаться вправо или в центральную часть.

На сайте-зеркале есть все те же самые правила призовых программ, они не редактируются. Каждому игроку предоставляется возможность получить бонус 500% за первое пополнение. Кроме того, здесь также можно ознакомиться с информацией по проводимым турнирам и лидерборду.

Чтобы войти в свой профиль, нет необходимости повторно проходить регистрацию. Все данные хранятся на серверах. Открывая сайт-зеркало, достаточно ввести логин и пароль, которые действуют на официальном ресурсе. При этом личный кабинет по настройкам и прочим параметрам ничем не отличается. Заново проходить регистрацию необходимо только лишь в тех случаях, когда удаляется старый профиль.

Никаких флэш-анимаций и прочих эффектов на рабочем зеркале и платформах-копиях нет, а потому загружаются они максимально быстро. При этом авторизация пользователя происходит буквально за одну секунду.

Что касается мобильных приложений, то их можно скачивать и с рабочего зеркала сайта 1вин. Нажимая на ссылку, пользователь попадает на сервер, где он легко может загрузить апк-файл для дальнейшей установки программы-клиента на мобильный телефон или планшет. Программа выпускается как для iOS и Android, так и для операционных систем Windows и macOS.

? Какие основные разделы содержит платформа 1ВИН

Главным разделом для любого игрока является линия. На основной странице можно открыть лайв, где представлено до сорока дисциплин. Здесь же можно делать хронологическую сортировку событий, что обеспечивает дополнительные удобства во время игры. Например, при желании сделать быструю ставку пользователь может выбрать матч, до завершения которого осталось несколько минут. Или же перейти в прематч для долгосрочной ставки. Сделать это можно из верхней панели навигации.

Регистрацию пари можно осуществлять и через мобильное устройство. Пользователям казино 1вин предоставляется возможность поставить на чемпиона еще в самом начале сезона, а затем вернуться в букмекерскую контору через несколько месяцев, чтобы посмотреть, сыграла ли ставка.

Сейчас пользователям также стала доступна линия киберспорта, которая регулярно пополняется новыми интересными турнирами.

Оператор предоставляет подробную статистику по текущим событиям. Игрок может видеть исходы (например, на одно событие в футболе иногда приходится более пятисот рынков) и полную турнирную таблицу, где представлены составы и результаты. Кроме этого, аналитики казино работают в круглосуточном режиме, а потому у каждого пользователя ресурса есть возможность узнать экспертное мнение, касающееся сил той или иной команды.

На букмекере 1win можно посмотреть каждое второе событие, представленное в текстовом или видеоформате. За матчем лучше всего следить через мобильное приложение, поскольку в нем картинка отображается в высоком качестве без торможений.

Не менее важный для пользователей раздел – бонусы 1win, где оператор предлагает действительно эксклюзивные призовые программы:

За первое пополнение каждый игрок получает на баланс 500% бонус, который можно отыгрывать без каких-либо временных ограничений.

Лидерборд – это ежедневные подарочные деньги, которые можно потратить на ставки. Однако получить такой бонус могут только лишь те игроки, которые в турнире лидерборда обошли всех своих соперников.

Cashback – еще один приятный подарок, при котором деньги возвращаются на баланс. Этот бонус действителен в режиме и букмекера, и виртуального казино.

На зеркале казино 1win, в личном кабинете присутствуют все необходимые настройки, которые рекомендуется изучить сразу при первом входе. Верхняя панель содержит вкладку купонов-ваучеров, которые распространяются через социальную сеть ВКонтакте. По этим ваучерам игрок получает фрибет 1win (бесплатную денежную сумму для ставки), стоимость которого устанавливается в зависимости от сезона.

Ссылка на мобильное приложение располагается чуть выше личного кабинета. Перейдя по ней, пользователь может свободно установить1win на свой телефон. Такая возможность избавляет беттера от постоянного поиска рабочих зеркал.

? Зеркало 1WIN

Партнеры и операторы БК 1win регулярно регистрируют по несколько сайтов-зеркал в сутки. Их число напрямую зависит от того, насколько часто и интенсивно они блокируются. Иногда бывает, что интернет-провайдеры снижают свою активность в поиске, в результате чего сокращается и число выпускаемых зеркал.

Найти зеркало можно тремя доступными способами. Первый из них предполагает выход на связь с представителями администрации. Кончено, получить обратную связь на заблокированном ресурсе невозможно, однако оператор казино предлагает альтернативу:

Оправить письмо на электронную почту, в котором подробно описать проблему. Ответ, как правило, приходит уже через несколько минут, при этом общение происходит с реальным сотрудником ресурса. Более того, пообщаться посредством электронном почты может любой пользователь, включая даже тех, кто не имеет аккаунта.

Через электронную почту можно заказать обратный звонок, главное – не забыть в письме указать номер для связи. Представители администрации очень быстро реагируют на запрос и, пообщавшись с беттером, сразу же приступают к решению проблемы.

В социальной сети Вконтакте открыто фирменное сообщество, которое является основной площадкой, где раскручиваются услуги, предоставляемые БК 1вин. Здесь можно пообщаться с модераторами, представителями администрации, а также с другими игроками.

Онлайн-консультанты имеют круглосуточный доступ к активным ссылкам, а потому данная проблема решается в самые кратчайшие сроки.

✔️ Второй способ предполагает использование поисковых систем, которые обычно не убирают ссылки на букмекерские конторы из своих поисковых подборок. Для того чтобы найти рабочее зеркало, необходимо ввести строке поиска «ван вин», и уже на первой странице беттеру будет доступно более десяти ссылок.

При поиске специалисты рекомендуют переходить по нескольким линкам, чтобы найти зеркало-оригинал и не нарваться на сайт-мошенник. Стоит помнить, что рабочее зеркало по каркасу, числу разделов и дизайнерской концепции абсолютно не отличается от официального сайта.

✔️ Третий способ – зайти в сообщество, открытое в социальной сети ВКонтакте. В шапке беттер всегда может найти линк на рабочее зеркало, который, в зависимости от блокировок, регулярно обновляется. Кроме этого, если пользователь найдет ссылку в специальном посте, то при переходе он гарантировано получит фрибет на достаточно большую сумму.

Активные пользователи социальных сетей и форумов часто натыкаются на реферальные ссылки, предоставленные беттерами или партнерами. И главное, что получить линк для набора рефералов может каждый игрок. Букмекерская контора 1win ведет активную партнерскую программу, которая доступна и веб-мастерам, и обычным интернет-пользователям.

❔ Что делать, если на зеркало нет рабочей ссылки

Рано или поздно с такой проблемой, как отсутствие рабочей ссылки на зеркало 1win, сталкивается каждый активный игрок. Хотя, стоит заметить, что для данной букмекерской конторы это крайне редкая ситуация. Главное – не паниковать, поскольку эта проблема достаточно легко решаема. БК 1 вин всегда готова предложить свои пользователям альтернативные способы, которые помогут попасть на рабочую платформу.

Как говорилось выше, все маркетинговые программы ресурса продвигаются на площадке ВКонтакте. Здесь постоянно находится несколько сотен беттеров, а модераторы в регулярном режиме информируют пользователей по игорным заведениям. Они предоставляют информацию по фрибетам и промокодам, при этом в каждом публикуемом посте зашита последняя рабочая ссылка.

Кроме этого, пользователю нет необходимости постоянно прибегать к помощи продвинутых поисковых систем, поскольку очень часто нужную информацию можно найти даже на непопулярных площадках. Например, тот же мессенджер Телеграмм, где открыто официальное сообщество букмекера и несколько партнерских. Здесь можно найти ссылки на рабочие зеркала и получить индивидуальный промокод.

Кстати, партнеры БК 1win, как правило, предлагают свои призовые коды, а потому число ваучеров может достигать нереальных значений. Поиск активных зеркал через подобные сервисы дает возможность не только найти рабочую ссылку, но и бесплатно приобрести бездепозитный бонус. Получается, что начать игру можно даже без личных вложений.

Но что делать, если долгие поиски не привели к желаемому результату? В этом случае желательно взять перерыв на пару часов. Через время в поисковых системах обязательно найдется несколько ссылок на активные зеркала. Да, бывают периоды, когда интернет-провайдеры слишком активно себя проявляют, в результате чего происходит интенсивная блокировка сайтов-копий. Последний раз это наблюдалось в период стремительного распространения пандемии коронавируса.

В СНГ БК 1вин входит в топ самых популярных и посещаемых букмекерских контор, поскольку администрация веб-ресурса делает все возможное и невозможное, чтобы у беттеров не возникало даже малейших трудностей при регистрации ставок на спорт. Вне зависимости от того, в какой стране или регионе пребывает пользователь, он всегда имеет доступ в личный кабинет для открытия депозита.

❔Как пройти регистрацию на зеркале 1WIN?

Букмекер 1WIN является одним из самых надежных, однако, чтобы пользоваться услугами официального сайта, необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно тремя способами, которые представлены по ссылке.

В один клик – наиболее простой и быстрый вариант;

Через социальные сети;

Пройти полную регистрацию – самый надежный способ, который позволяет заходить на сайт, даже если официальный 1WIN заблокирован.

После регистрации рекомендуется записать свой логин и пароль. В пароле должны присутствовать не только буквы и цифры, но и различные знаки. Только в таком случае он будет считаться надежным, что позволит обезопасить свой аккаунт и сохранить на нем собственные средства.

❔ Как делать ставки на 1win?

Сделать это максимально просто. После регистрации потребуется пополнить счет, выбрать из списка нужный вид спорта и команды, а затем определиться, на что будут делаться ставки. Каждый человек пользуется собственными стратегиями и наработками, однако многие чаще всего делают ставки на футбол, особенно, когда идет онлайн-трансляция. Именно в период матча наблюдаются самые большие коэффициенты.

Выбрав, на что ставить, нужно ввести определенную денежную сумму и нажать на кнопку «подтвердить». После того как ставка принята, останется лишь дождаться окончания матча. Если ставка сыграла, то поставленная сумма умножается на коэффициент. При поражении сумма, соответственно, полностью сгорает.

Кроме официального сайта 1win, также можно использовать рабочие зеркала и мобильные приложения.

? БК 1WIN – гарантия стабильного и постоянного доступа

1WIN – надежный букмекер с широкой линией и быстрыми, стабильными выплатами. Однако это офшорная контора, а потому ее домены периодически попадают в бан. Чтобы не искать зеркала 1win и иметь постоянный доступ к букмекерской конторе, рекомендуется занести официальный сайт в свои закладки. Помимо этого, можно также пользоваться VPN или любыми другими средствами, предназначенными для шифрования данных.

Промокод 1WIN – гарантированное получение бонуса при первом пополнении

На заметку один лайфхак: проходя регистрацию на сайте, нужно указать промокод lvtroy. В таком случае при первом пополнении счета можно гарантированно получить 100% бонус. Отличное подспорье в самом начале игры, поскольку максимальный бонус может достигать 25 тыс. рублей! Однако стоит отметить, что промокод действует только при первом пополнении, при повторном работать он уже не будет.

✍️ Линия и роспись 1win

У конторы 1WIN средняя линия. Для беттеров, желающих сделать ставку, есть 15 видов спорта на выбор. По каждому из них присутствует около 90 видов росписи. Вы можете выбирать из команд начального, среднего и младшего звена.

В линии представлена разнообразны клубы от топовых лидеров индустрии, до непопулярных региональных команд. Кроме точного счета, можно поставить на получение карточки, отгадать количество голов и предположить систему замены\удаления игроков со спортивного поля. Для любителей виртуального спорта есть возможность поучаствовать в киберсостязаниях.

☝️ Форматы ставок в 1win

На портале букмекерской конторы 1WIN представлены две вариации для ваших ставок: экспресс и одинар. Поговорим о каждой в отдельности.

Одинар, или одиночная ставка — это классический формат взаимодействия с букмекерской конторой. Вы делаете одну ставку, предварительно выбрав команду, матч, соперника и предполагаемый счет. Коэффициент и маржа определяется индивидуально, в зависимости от статуса турнира.

Экспресс — это комплекс из ставок, которые могут быть не связаны между собой. Если заходит каждая из них, контора поощряет беттера дополнительным процентом. Если сгорает хоть одна, ставка считается проигранной.

?Коэффициенты 1win

Букмекерская контора использует Европейскую систему коэффициентов. Это значит, что размер маржи определяется с помощью десятичных дробей. В среднем, величина вашей прибыли варьируется в зависимости от следующих критериев:

Важность турнира (Сезон, континентальный, международный или междугородний матч)

Размер призового фонда (сколько участников сделали депозитный взнос)

Популярность команд (какое звено играет? Насколько известна каждая конкретная команда здесь)

? Лайв ставки 1win

Live формат это возможность делать ставку на событие, которое уже началось. Мы советуем новичкам не использовать этот формат, так как на этапе знакомства ставки требуют длительной подготовки, просчета аналитики и иных действий, которые занимают несколько минут у опытных беттеров.

В режиме лайв ставок букмекер предлагает игроку 15 вариантов росписи. Если речь идет о топовом событии, количество исходных вариаций увеличивается на 5-10 штук. Размер маржи варьируется от 8 до 9 процентов и зависит от критериев, которые мы разбирали в предыдущем пункте. Кроме того, отсматривать матч гемблер может с зеркального сайта, так как на нем присутствует опция онлайн трансляции.

? Как выводить средства из 1win?

Букмекерская контора 1WIN является одним из самых посещаемых международных букмекеров, при этом основная целевая аудитория сосредоточена в странах Восточной Европы. Объясняется это тем, что в линию БК входит около 40 различных видов спорта и 10 тыс. игровых продуктов, которые находятся в разделах со слотами. Более того, на сайте созданы максимально удобные условия для вывода средств, а поощрение за первый депозит составляет до 500% от внесенной суммы и является самым крупным на мировом рынке.

Кроме этого, 1win регулярно радует своих пользователей хорошими бонусами, а активным игрокам всегда доступны тематические акции к турнирам и событиям. Это является отлично прокачкой уровня в программе лояльности.

Еще один приятный момент – получение выигрыша. При отсутствии нарушений правил системы начисление выплаты в личном кабинете осуществляется в оперативном режиме без каких-либо задержек.

? Как выводить выигрыши с БК 1WIN?

Для начала игроку необходимо подать заявку на выплату. Делается это в личном кабинете. Чтобы отправить запрос на рассмотрение, необходимо совершить следующие действия:

Все депозиты на любых ставках, внесенные ранее, прокрутить с коэффициентом не меньше 1.1;

Заполнить профиль (имя, фамилия, дата рождения, адрес проживания) и выбрать подходящую платежную систему;

Пройти подтверждение мобильного номера посредством смс-сообщения;

Пройти верификацию адреса электронной почты, нажав на ссылку от системы.

Стоит отметить, что БК 1ВИН является международным букмекером, деятельность которого никак не связана с налоговыми органами, действующими в странах СНГ. Букмекерская контора гарантирует конфиденциальность, однако играть на сайте можно только с паспортом. Практически во всех случаях (около 90%), чтобы вывести средства, необходимо пройти верификацию. Исключение составляет лишь вывод небольших сумм, или если пользователь выиграл меньше средств, чем проиграл.

? Как пройти верификацию в 1win:

Отсканировать развороты паспорта, где присутствует фото и прописано место проживания.

Отправить сканы на электронную почту службы безопасности.

По запросу отправить скан банковской карты или выписку с электронного кошелька, откуда производилось пополнение. При этом, делая сканы банковской карты, 8 центральных цифр ее номера необходимо закрыть.

В некоторых случаях потребуется сделать селфи, держа около своего лица паспорт в развернутом виде.

Проверка информации, которую отправил пользователь в саппорт, занимает до двух недель. На время, пока проверяются документы, игрок не может выводить средства. При возникновении подозрений в нечестности пользователя сотрудники могут запросить видеоконференцию, где они зададут вопросы об истории профиля, стратегиях, видах спорта и т.д.

При успешном прохождении проверки игрок получает полноценную возможность выводить свои средства. Если в дальнейшем будут обнаружены нарушения, сотрудники БК 1WIN имеют право перманентно заблокировать аккаунт, исключив право восстановить доступ.

Полная блокировка аккаунта может быть произведена, если пользователь:

Делает ставки на договорные матчи;

Создает мультиаккаунтинг;

Использует в игре запрещенные стратегии или баги сайта;

Вступает в сговор с кем-либо, чтобы получить прибыль.

После блокировки аккаунта крайне трудно, а в большинстве случаев практически невозможно восстановить доступ. А потому каждому пользователю рекомендуется внимательно ознакомиться с правилами сайта букмекерской конторы и ни в коем случае их не нарушать. При возникновении вопросов можно обратиться в службу поддержки.

✔️ Платежные инструменты для вывода средств с БК WIN

Вывод денежных средств с баланса возможен только лишь на тот платежный инструмент, который использовался для перевода депозита. Это может быть привязанная банковская карта, криптовалютный или электронный кошелек. При этом инструмент для проведения платежей должен быть оформлен на имя владельца профиля. В противном случае аккаунт моментально блокируется.

Бывают ситуации, когда пользователю по разным причинам необходимо привязать новый платежный инструмент. Однако, прежде чем выводить средства, нужно будет сделать с него пополнение. Доступ к выводу денег станет доступным после того, как произойдет прокрутка внесенного депозита с коэффициентом не меньше 1.1.

Способ, а также сроки вывода денег устанавливаются в зависимости от запрашиваемой суммы и проверок игрока. Обычно суммы до 5 тыс. рублей выводятся в течение одного часа. Выплаты от 10 тыс. рублей – до пяти банковских дней.

✍️ Инструкция по выводу денежных средств c игрового счета 1win

На сайте, в личном кабинете пользователя есть вкладка «Вывод», которая предназначена для оформления заказа на перевод и вывод денежных средств. Весь процесс занимает несколько минут. Затем необходимо сделать следующее:

Указать платежный инструмент и сумму, которую пользователь будет выводить;

Ввести пароль и электронный адрес, который привязан к аккаунту;

Открыть электронную почту и перейти по указанной в письме ссылке для получения подтверждения.

Во вкладке «Детализация» можно посмотреть статус оформленной заявки. При этом пользователю стоит учесть, что при выводе средств все активные и не отыгранные бонусы автоматически сгорают.

? Как происходит вывод многомиллионных джекпотов в 1win?

БК 1ВИН является одним из наиболее щедрых в мире операторов ставок и казино. Здесь часто разыгрываются крупные денежные суммы, причем выводы джекпотов проводятся так же быстро и без каких-либо задержек. У этой букмекерской конторы на постоянной основе действует несколько джекпотов:

За самый крупный выигрыш, сделанный с одного спина;

Для разделов VSport и Betgames;

За максимально сыгравший коэффициент на экспрессе.

На сайте 1win каждый день разыгрываются ценные подарки, сумма которых иногда достигает нескольких десятков тысяч евро. Более того, ежегодно проводятся розыгрыши на сумму 1-1,5 млн. евро, которую делят между собой самые активные и удачливые игроки.

Вывод выигранного джекпота осуществляется по той же схеме, что и вывод сыгранных ставок на спорт или прибыли со слотов:

Оформление заявки на вывод;

Прохождение дополнительной верификации (при выводе крупных денежных сумм);

Получение средств в течение одного месяца.

Лотерея джекпота имеет минимальный порог входа, а потому зачисление средств происходит на основной кошелек. Деньги можно использовать для последующих ставок или вывести наличными.

Банковская карта – самый надежный и безопасный платежный инструмент

БК 1ВИН предоставляет своим пользователям возможность вывода на крипто- и электронные кошельки, а также на банковские карты. Комиссия за вывод не берется, однако она может сниматься со стороны выбранной платежной системы.

Самыми удобными и надежными являются банковские карты, поскольку пользователь может сразу использовать денежные средства, исключая скрытые платежи. То есть, если игрок выводит 1 тыс. рублей, то и на баланс будет зачислена 1 тыс. рублей.

Если выводит на криптовалюту, то стоит учесть курс, который установлен сторонними обменными пунктами. Обычно при переводе этим платежным инструментом беттер теряет 5-7% от выводимой суммы. То же самое касается и электронных кошельков.

✍️Профессиональные рекомендации тем, кто только начинает играть в БК 1вин

Конечная цель любого беттера – получение выигрыша. На 1WIN для игроков есть много разных возможностей, чтобы выиграть деньги. Получить прибыль можно на высоких коэффициентах, системе кэшбеков, а также за счет различных бонусов и участия в турнирах, имеющих минимальный порог входа.

Многие новички часто совершают одну и ту же ошибку: они ставят на фаворита, имеющего низкий коэффициент (от 1.2-1.4), причем, считая, что это точно «железная» ставка. Однако на самом деле прибыль в этом случае будет минимальной. Чтобы ее увеличить, желательно объединять в экспресс несколько таких бетов. Тогда произойдет умножение котировок друг на друга, в результате чего возрастет профи.

Как не слить депозит:

Нежелательно за один раз делать ставку, которая будет превышать 7% от банка. Чтобы новичок как можно дольше смог продержаться на плаву, рекомендуется следовать стратегии «флэт». К тому же, она позволяет получить прибыль на длинной дистанции.

Предпочтительно пользоваться всеми доступными бонусами, предоставляемыми букмекером. Для новичков присутствует много поощрений, помогающих максимально четко придумать и создать собственную стратегию без риска потерять свои деньги.

Профессионалы рекомендуют также подвергать анализу любые поединки, на которые ставит неопытный игрок. Можно просматривать сайты с прогнозами на спорт.

Не стоит погружаться сразу во все чемпионаты. Достаточно выбрать один или несколько, стать со временем экспертом в лиге и максимально быстро научиться определять подводные камни.

Сразу взять за правило, что играть нужно честно, поскольку обмануть букмекера невозможно. Нарушение правил приводит к блокировке аккаунта и, как следствие –к потере выигранных денег. При этом стоит помнить, что служба поддержки тщательно следит за действиями каждого игрока, а потому от них не ускользает ни одно, даже малейшее нарушение.

Выплаты производятся на банковские карты, а также крипто- и электронные кошельки. Минимальная сумма зависит от способа вывода, который выбрал игрок. После обработки запроса средства зачисляют в течение одного часа.